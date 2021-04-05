Про це пише агентство Reuters.
Повідомляється, що в ході протестів військові застрелили як мінімум трьох осіб.
Протестувальники писали на великодніх яйцях гасла: “Весняна революція”, “Ми повинні перемогти” і “Забирайся, MAH” (йдеться про лідера хунти Мін Аунг Хлаінг).
Молодь роздавала яйця з посланнями протесту в одному з найбільших міст М’янми – Янгоні.
Натовпи мирних громадян виходили на вулиці вдень і вночі, попри криваві репресії та облави на лідерів активістів.
Асоціація допомоги політичним в’язням (AAPP), група активістів, яка спостерігає за втратами й арештами, повідомила, що число загиблих протестувальників станом на вечір суботи склало 557 осіб.
Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
- Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми і пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
- Також стало відомо, що внаслідок перевороту в М’янмі вісім поліцейських втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М’янми вимагає видати їх назад.
- Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудила б переворот в М’янмі і закликала військових до стриманості.
- 28 березня у М’янмі, під час розгону мирних протестів проти захоплення влади військовими, загинули як мінімум 114 осіб.
- З початку протестів, які спалахнули в М’янмі після військового перевороту, загинули, щонайменше, 43 дитини.