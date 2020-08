Про це повідомляє агентство Reuters.

Демонстранти зібралися через вибухи у порту 4 серпня, в результаті яких був зруйнований сам порт і частина міста. Учасники протесту висловлювали своє обурення тим, як уряд діяв після трагедії. Учасники акції покладають на політиків відповідальність за інцидент. На їхню думку, вибухи сталися через недбалість влади.

Демонстранти прийшли до будівлі парламенту і спробували прорватися в нього через паркан і поліцейський кордон. Озброєна поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ, відбулися зіткнення.

Деякі протестувальники кидали каміння. Лунали такі гасла, як: “Народ хоче падіння режиму!”, “Революція!” і “Ідіть геть, ви всі вбивці!”.

Згодом десятки розлючених протестувальників увірвалися до Міністерства закордонних справ країни, де спалили портрет президента Мішеля Ауна. На думку учасників протесту, він винен у глибокій політичній та економічній кризі в країні.

Watch: Demonstrators burn pictures of #Lebanon‘s President Michel Aoun inside the Foreign Ministry building during protests over the government’s handling of the massive #Beirut explosion that killed over 150 people on August 4.https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/JsC4FJiCjy — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Демонстранти закликають займати будівлі й інших міністерств (зокрема Міністерства економіки).

Агентства Reuters та ВВС повідомляють, що в місті – на місці протестів – були чутні постріли.

Згідно з даними Червоного Хреста, під час сьогоднішніх протестів у Бейруті поранення отримали понад 110 осіб (55людей госпіталізували).

Згідно з останніми даними місцевого Міністерства охорони здоров’я, в результаті вибухів у порту Бейрута загинули 158 осіб і 6000 отримали поранення. Крім того, 21 особа все ще вважається зниклою безвісти.

Уряд пообіцяв притягнути винних до відповідальності, але не всі ліванці цьому вірять. Відомо, що за фактом вибухів були затримані 20 осіб.

Офіційні особи заявили, що трагічний інцидент в порту міг завдати шкоди в розмірі 15 млрд доларів. Ця сума непідйомна для Лівану, який раніше оголосив дефолт по величезному боргу, що перевищує 150 % ВВП.

Watch: Protesters storm #Lebanon’s foreign ministry building and put up banners that read “capital of the revolution” and “Beirut is a demilitarized city,” amid anti-government demonstrations in the wake of the deadly #Beirut explosion.https://t.co/pHRtcxMaha pic.twitter.com/L1g9kLozak — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Big crowds don’t look like they’re going anywhere for the time being #Beirut pic.twitter.com/0NCQFMMRwh — Sharif Kouddous (@sharifkouddous) August 8, 2020