Про це пише Reuters.

Страйк почався, незважаючи на погрози військових застосувати силу до протестувальників.

У понеділок протести пройшли в містах та селищах по всій країні, від північних пагорбів на кордоні з Китаєм до центральних рівнин і дельти річки Іраваді.

На фото з соцмереж видно, як вантажівка з водометами поліції і безліч інших транспортних засобів розганяють скандували людей в Найп’їдо біля штаб-квартири військових. Коли протестуючі розійшлися, поліція погналася за ними. Кілька людей затримали.

“Вони переслідують і заарештовують нас. Ми просто мирно протестуємо”, – сказала одна з учасників протесту.

TW//violence

The protestors are no confrontation at all. Even when the crowd dispersed, the military shot with gun into the neighborhood. The peaceful and unarmed protestors were shot and killed.#WhatsHappeninglnMyanmar#Feb20Coup #Mandalay pic.twitter.com/cIvYoipp3v

— Sai Mauck Kham (@Saimauckkham) February 20, 2021