Поліція М'янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп'їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.

Про це пише Reuters.

Страйк почався, незважаючи на погрози військових застосувати силу до протестувальників.

У понеділок протести пройшли в містах та селищах по всій країні, від північних пагорбів на кордоні з Китаєм до центральних рівнин і дельти річки Іраваді.

На фото з соцмереж видно, як вантажівка з водометами поліції і безліч інших транспортних засобів розганяють скандували людей в Найп’їдо біля штаб-квартири військових. Коли протестуючі розійшлися, поліція погналася за ними. Кілька людей затримали.

“Вони переслідують і заарештовують нас. Ми просто мирно протестуємо”, – сказала одна з учасників протесту.

TW//violence

The protestors are no confrontation at all. Even when the crowd dispersed, the military shot with gun into the neighborhood. The peaceful and unarmed protestors were shot and killed.#WhatsHappeninglnMyanmar#Feb20Coup #Mandalay pic.twitter.com/cIvYoipp3v — Sai Mauck Kham (@Saimauckkham) February 20, 2021

Крім місцевих магазинів, в понеділок про закриття оголосили і міжнародні мережі, включаючи KFC Yum Brands Inc. і службу доставки Food Panda, що належить Delivery Hero.

Компанія Grab з Південно-Східної Азії також закрила доставку, але поки не закриває службу таксі.

Кілька західних країн засудили переворот і насильство проти протестувальників.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати вживати рішучих заходів проти влади, жорстоко розправляються з противниками перевороту в країні Південно-Східної Азії.

“Ми підтримуємо народ Бірми”, – сказав він.

Великобританія, Німеччина, Японія і Сінгапур також засудили насильство, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вбивства громадян неприпустимі.

У заяві захопленого МЗС говориться, що влада “проявляли крайню стриманість”. Відомство дорікнуло деякі країни за різкі висловлювання і охарактеризувало їх як грубе втручання у внутрішні справи М’янми.

Асоціація допомоги політичним в’язням М’янми повідомила, що після перевороту 640 осіб було заарештовано, звинувачено або засуджені, включаючи колишніх членів уряду і противників перевороту.