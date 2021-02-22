Про це пише Reuters.
Страйк почався, незважаючи на погрози військових застосувати силу до протестувальників.
У понеділок протести пройшли в містах та селищах по всій країні, від північних пагорбів на кордоні з Китаєм до центральних рівнин і дельти річки Іраваді.
На фото з соцмереж видно, як вантажівка з водометами поліції і безліч інших транспортних засобів розганяють скандували людей в Найп’їдо біля штаб-квартири військових. Коли протестуючі розійшлися, поліція погналася за ними. Кілька людей затримали.
“Вони переслідують і заарештовують нас. Ми просто мирно протестуємо”, – сказала одна з учасників протесту.
TW//violence
The protestors are no confrontation at all. Even when the crowd dispersed, the military shot with gun into the neighborhood. The peaceful and unarmed protestors were shot and killed.#WhatsHappeninglnMyanmar#Feb20Coup #Mandalay pic.twitter.com/cIvYoipp3v
— Sai Mauck Kham (@Saimauckkham) February 20, 2021
Крім місцевих магазинів, в понеділок про закриття оголосили і міжнародні мережі, включаючи KFC Yum Brands Inc. і службу доставки Food Panda, що належить Delivery Hero.
Компанія Grab з Південно-Східної Азії також закрила доставку, але поки не закриває службу таксі.
Кілька західних країн засудили переворот і насильство проти протестувальників.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати вживати рішучих заходів проти влади, жорстоко розправляються з противниками перевороту в країні Південно-Східної Азії.
“Ми підтримуємо народ Бірми”, – сказав він.
Великобританія, Німеччина, Японія і Сінгапур також засудили насильство, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вбивства громадян неприпустимі.
У заяві захопленого МЗС говориться, що влада “проявляли крайню стриманість”. Відомство дорікнуло деякі країни за різкі висловлювання і охарактеризувало їх як грубе втручання у внутрішні справи М’янми.
Асоціація допомоги політичним в’язням М’янми повідомила, що після перевороту 640 осіб було заарештовано, звинувачено або засуджені, включаючи колишніх членів уряду і противників перевороту.
- Нагадаємо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Збройні сили М’янми, які захопили владу в країні після арешту її керівників, заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- Напередодні поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.