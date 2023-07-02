У ніч на 2 липня під час масових заворушень у Франції, протестувальники скоїли напад на будинок мера паризького передмістя, коли його сім'я спала вдома. Мер міста Л'Ай-ле-Роз Вінсент Жанбрун зазначив, що учасники заворушень протаранили його будинок автомобілем і влаштували пожежу.

Джерело: Reuters

Мер південного передмістя перебував у мерії, коли на його будинок напали. Його дружина Мелані та діти спали всередині.

Приватний будинок мера, де перебувала дружина Жанбруна з двома маленькими дітьми, не охоронявся. Група протестувальників протаранила ворота будинку автомобілем, після чого підпалила машину сім’ї та кілька сміттєвих баків.

Коли дружина і діти мера, віком 5 і 7 років, почали тікати через двір, їх обстріляли феєрверками. Жанбрун повідомив прем’єр-міністерку Елізабет Борн, що його дружина зламала ногу, на неї чекає тримісячна реабілітація.

Місцева прокуратура повідомила журналістам, що відкрито розслідування замаху на вбивство. Жодного підозрюваного поки що не затримали.

Зауважимо, 30 червня президент Франції Емманюель Макрон скликав екстрене засідання уряду після найбільш руйнівної ночі заворушень на знак протесту проти поліціянтів, які застрелили підлітка.