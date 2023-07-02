Джерело: Reuters
Мер південного передмістя перебував у мерії, коли на його будинок напали. Його дружина Мелані та діти спали всередині.
Приватний будинок мера, де перебувала дружина Жанбруна з двома маленькими дітьми, не охоронявся. Група протестувальників протаранила ворота будинку автомобілем, після чого підпалила машину сім’ї та кілька сміттєвих баків.
Коли дружина і діти мера, віком 5 і 7 років, почали тікати через двір, їх обстріляли феєрверками. Жанбрун повідомив прем’єр-міністерку Елізабет Борн, що його дружина зламала ногу, на неї чекає тримісячна реабілітація.
Місцева прокуратура повідомила журналістам, що відкрито розслідування замаху на вбивство. Жодного підозрюваного поки що не затримали.
Зауважимо, 30 червня президент Франції Емманюель Макрон скликав екстрене засідання уряду після найбільш руйнівної ночі заворушень на знак протесту проти поліціянтів, які застрелили підлітка.
- Протести та заворушення спалахнули в Парижі після того, як поліція застрелила 17-річного хлопця, який не зупинився за наказом дорожньої поліції.
- Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини через тривалі протести та заворушення у Франції. Після четвертої доби масових заворушень через вбивство поліцією підлітка правоохоронці затримали понад 1300 осіб.
- У Франції після четвертої доби масових заворушень через вбивство поліцією підлітка правоохоронці затримали 994 особи.