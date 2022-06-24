Про це повідомляє SOVA.

У заяві організації, зокрема, йдеться: “Які б обіцянки не давав уряд, ми не віримо, що він буде вірним своєму слову, адже роками він лише доводив свою вірність олігарху”.

За словами представників руху “Ганьба”, угода, досягнута за посередництва президента Європейської Ради Шарля Мішеля, має бути виконана, а відповідальність за проведення реформ має взяти на себе грузинський народ.

Водночас через велику кількість людей рух центральним проспектом Руставелі зупинено.

Також до активістів звернувся Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що вірить в європейське майбутнє Грузії та пообіцяв їй підтримку України на цьому шляху.

“Я вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти РФ. Їхній подвиг – це наші спільні подвиги, їхні рани — це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, кожного з вас. Ми ніколи не здамося, оскільки Крим і Донбас – наша земля, так само як Абхазія і Південна Осетія – ваша земля…Вчора Україна стала кандидатом ви на цьому шляху. Дійте. Ми вам допоможемо”, – сказав Зеленський.