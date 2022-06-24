Про це повідомляє SOVA.
У заяві організації, зокрема, йдеться: “Які б обіцянки не давав уряд, ми не віримо, що він буде вірним своєму слову, адже роками він лише доводив свою вірність олігарху”.
За словами представників руху “Ганьба”, угода, досягнута за посередництва президента Європейської Ради Шарля Мішеля, має бути виконана, а відповідальність за проведення реформ має взяти на себе грузинський народ.
Водночас через велику кількість людей рух центральним проспектом Руставелі зупинено.
Також до активістів звернувся Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що вірить в європейське майбутнє Грузії та пообіцяв їй підтримку України на цьому шляху.
“Я вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти РФ. Їхній подвиг – це наші спільні подвиги, їхні рани — це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, кожного з вас. Ми ніколи не здамося, оскільки Крим і Донбас – наша земля, так само як Абхазія і Південна Осетія – ваша земля…Вчора Україна стала кандидатом ви на цьому шляху. Дійте. Ми вам допоможемо”, – сказав Зеленський.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про намір його країни приєднатись до Північноатлантичного Альянсу.
- Також представники міністерств оборони Грузії та США підписали у Тбілісі новий документ про співпрацю у військовій сфері на 20 років.
- Раніше колишній президент Грузії та очільник Одеської області, а також ексголова виконкому Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі поділився думкою щодо майбутніх планів Росії. Саакашвілі вважає, що Росія намагатиметься приєднати до себе як мінімум три українські області та частину Грузії.