Про це повідомляє SOVA.

У заяві організації, зокрема, йдеться: “Які б обіцянки не давав уряд, ми не віримо, що він буде вірним своєму слову, адже роками він лише доводив свою вірність олігарху”.

За словами представників руху “Ганьба”, угода, досягнута за посередництва президента Європейської Ради Шарля Мішеля, має бути виконана, а відповідальність за проведення реформ має взяти на себе грузинський народ.

Водночас через велику кількість людей рух центральним проспектом Руставелі зупинено.

Також до активістів звернувся Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що вірить в європейське майбутнє Грузії та пообіцяв їй підтримку України на цьому шляху.