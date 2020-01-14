Під час акцій протесту через збитий під Тегераном український літак силовики затримали 30 протестувальників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака. 12 січня в Ірані люди знову вийшли на акції протестів.

Під час демонстрацій поліція била демонстрантів кийками. З’являлася також інформація про те, що силовики застосовували проти протестантів вогнепальну зброю. Іранська поліція заперечує стрілянину по демонстрантах та каже, що офіцерам наказано діяти стримано.

Судова влада заявила, що під час заворушень були затримані 30 осіб. Водночас повідомляється, що влада має намір проявляти терпимість до “законних протестів”.

Нагадаємо, під час антиурядових протестів у Тегерані на кілька годин був затриманий посол Великої Британії в Ірані. У Європейському союзі висловили стурбованість у зв’язку з його затриманням.