Колишній президент США Барак Обама звернувся до учасників акцій протестів через вбивство темношкірого Джорджа Флойда, і дав їм кілька рекомендацій.

Відповідний пост Обама опублікував в Facebook.

Експрезидент підтримав протестний рух, оскільки вважає, що задля того, щоб домогтися реальних змін, потрібно “не обирати між протестом і політикою, а робити і те й інше”.

Водночас він зазначив, що активістам нового покоління потрібно запам’ятати кілька уроків:

Протести мають бути мирними

Експрезидент підтримав мирних учасників протестів і розкритикував тих, хто вдавався до насильства.

“Невелика меншість людей, які вдавалися до насильства в різних формах, піддавали ризику ні в чому не винних людей. Це посилює руйнування районів, які часто вже зараз відчувають нестачу в послугах та інвестиціях та відволікає від більш широкої проблеми.

Я бачив, як літня чорношкіра жінка давала інтерв’ю вся в сльозах, тому що єдиний продуктовий магазин в її районі був розгромлений. Повернення цього магазину може зайняти роки. Так що давайте не будемо виправдовувати насильство, або раціоналізувати його, або брати участь в ньому. Якщо ми хочемо, щоб наша система кримінального правосуддя і американське суспільство в цілому працювали на основі більш високого етичного кодексу, ми маємо самі змоделювати цей кодекс”, — наголосив колишній президент.

Участь у виборах так само важлива, як участь в протестах

Обама звернувся до тих, хто вважає, що домогтися реальних змін можна тільки завдяки протестам, а вибори — марна трата часу.

“Сенс протесту полягає в тому, щоб підвищити обізнаність громадськості, звернути увагу на несправедливість. […] Але в кінцевому підсумку прагнення повинні бути втілені в конкретні закони та інституційні практики. В умовах демократії це відбувається тільки тоді, коли ми вибираємо урядовців, які відповідають нашим вимогам”, — додав Обама.

Місцеві вибори також важливі для впровадження змін

Політик запропонував протестувальникам розібратися в тому, хто саме має найбільший вплив на систему кримінального правосуддя і поліції.

Він вказав на те, що часто увагу зосереджують лише на президенті та федеральному уряді. Але найбільше значення в реформуванні поліції, на його думку, мають посадові особи, які працюють на місцевому рівні.

“На жаль, явка виборців в місцевих гонках зазвичай мізерно мала, особливо серед молоді. Це не має сенсу, враховуючи прямий вплив, який ці офіси надають на питання соціальної справедливості, не кажучи вже про те, що те, хто виграє, визначається лише кількома тисячами або навіть сотнями голосів”, — зазначив він.

У зв’язку з цим Обама закликав американців мобілізуватися та підвищити явку на місцевих виборах.

У протестуючих повинні бути конкретні вимоги

Обама наголосив, що чим конкретніше будуть вимоги протестуючих, тим складніше влади на місцях буде їх ігнорувати.

“Зміст цієї програми реформ буде різним для різних спільнот. Великому місту може знадобитися один комплекс реформ; сільське співтовариство може потребувати іншого. Деякі агентства вимагатимуть масштабної реабілітації; інші мають зробити невеликі поліпшення. Кожен правоохоронний орган має мати чітку політику, зокрема, незалежний орган, який проводить розслідування ймовірних проступків”, — вважає він.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті стала задуха.