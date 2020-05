Про це повідомляє The Telegraph.

У п’ятницю ввечері сотні протестувальників прийшли до Білого дому, де відбулося напружене протистояння з поліцейськими, які охороняли будинок президента США Дональда Трампа.

Деякі протестувальники тримали в руках плакати з написом “немає справедливості, немає миру” і “це США?”. Інші висловлювали свій гнів, вигукуючи поліцейським: “Що, якщо це були ваші діти?” і “чому ти працюєш на них?”.

Протестуючі також прийшли до Конгресу США і до Казначейства, на стіні якого вони залишили напис “Fuck Trump”.

Footage of an annex of the US Treasury building next to the #WhiteHouse being tagged with graffiti earlier today. I cannot recall another occasion when unrest has occurred this close to the White House, not even in 1968. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/sfyvfFodNs

— Shahab (@SSMoghadam) May 30, 2020