У США тривають протести через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських в Міннеаполісі. Акції проходять у багатьох штатах, включаючи Вашингтон.

Про це повідомляє The Telegraph.

У п’ятницю ввечері сотні протестувальників прийшли до Білого дому, де відбулося напружене протистояння з поліцейськими, які охороняли будинок президента США Дональда Трампа.

Деякі протестувальники тримали в руках плакати з написом “немає справедливості, немає миру” і “це США?”. Інші висловлювали свій гнів, вигукуючи поліцейським: “Що, якщо це були ваші діти?” і “чому ти працюєш на них?”.

Протестуючі також прийшли до Конгресу США і до Казначейства, на стіні якого вони залишили напис “Fuck Trump”.

Footage of an annex of the US Treasury building next to the #WhiteHouse being tagged with graffiti earlier today. I cannot recall another occasion when unrest has occurred this close to the White House, not even in 1968. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/sfyvfFodNs — Shahab (@SSMoghadam) May 30, 2020

Зазначається, що такі ж акції спалахнули в різних містах по всій Америці. Загалом, протести пройшли в штатах Каліфорнія, Колорадо, Джорджія, Іллінойс, Айова, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Нью-Йорк, Массачусетс, Мічиган, Міннесота, Невада, Північна Кароліна, Огайо, Техас та Вірджинія.

Згідно з даними CNN, в Атланті (штат Джорджія) протестуючі кидали снаряди і феєрверки в співробітників правоохоронних органів.

“Ця сцена була хаотичною. Ми бачили щонайменше двох офіцерів, поранених в зіткненнях з демонстрантами”, – зазначив журналіст CNN Нік Валенсія.

У Міннеаполісі протестувальники стріляли в поліцейських. За даними департаменту, солдати чи офіцери не постраждали. У місті також знову почалися пожежі.



У центрі Лос-Анджелеса демонстранти час від часу билися з поліцією. Кілька протестувальників були затримані, а одному співробітнику поліції надали медичну допомогу.

Водночас, кілька протестуючих були арештовані після захоплення частини всесвітньо відомого Лас-Вегас-Стріп в Неваді.

Сотні людей вийшли на акції і в Брукліні. Активісти скандували образи на адресу офіцерів, що вишикувалися біля Центру Барклайс і закидали їх пляшками з водою. Поліція багаторазово розпорошувала подразнюючу очі хімічну речовину, а потім зачистила площу.

A lot just popped off at the protest for George Floyd at the Barclays Center in Brooklyn. Pepper spray, batons, and several arrests. pic.twitter.com/ZuciQA82fe — Jon Campbell (@j0ncampbell) May 29, 2020

Демонстранти підпалили поліцейський фургон, потім надряпали на ньому графіті і підпалили його вдруге. Через кілька кварталів протестуючі кийком розбили іншу поліцейську машину.

Крім того, в Детройті в ході акцій був убитий 19-річний хлопець. За даними поліції, постріли в натовп протестуючих були зроблені невідомим підозрюваним.

Губернатор Джорджії Брайан Кемп оголосив надзвичайний стан в одному окрузі, щоб активувати до 500 членів Національної гвардії штату “для захисту людей і майна в Атланті”.