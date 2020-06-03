Як повідомлялося раніше, минулого тижня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
31 травня акції протесту проходили в Берліні та Лондоні. Тепер демонстрації проти расизму проходять також в Нідерландах і Франції.
Американська газета The New York Times опублікувала добірку яскравих фотографій, зроблених під час акцій протесту в різних куточках США.
Вівторок, 2 червня
Міннеаполіс
6-річна Джанна Флойд, дочка Джорджа Флойда, та її мати, Роксі Вашингтон, говорять з журналістами про його смерть.
Нью-Йорк
Луїсвілль
Вашингтон
Хьюстон
Філоніза Флойд, брат Джорджа Флойда, виступає на мітингу.
Атланта
Понеділок, 1 червня
Неділя, 31 травня
Вашингтон
Міннеаполіс
Філадельфія
Фергюсон (Міссурі)
Нью-Йорк
Атланта
Колумбія
Лос-Анджелес
Сан-Франциско
Талса (Оклахома)
Бостон
Маямі
Детройт
Сіетл
Тампа (Флорида)
Фото: The New York Times, Reuters, Associated Press
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Станом на ранок 3 червня в США в результаті протестів загинули 13 осіб.