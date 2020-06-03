Як повідомлялося раніше, минулого тижня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів  застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.

31 травня акції протесту проходили в Берліні та Лондоні. Тепер демонстрації проти расизму проходять також в Нідерландах і Франції.

 

Американська газета The New York Times опублікувала добірку яскравих фотографій, зроблених під час акцій протесту в різних куточках США.

Вівторок, 2 червня

Міннеаполіс

6-річна Джанна Флойд, дочка Джорджа Флойда, та її мати, Роксі Вашингтон, говорять з журналістами про його смерть.

Нью-Йорк

Вашингтон

Філоніза Флойд, брат Джорджа Флойда, виступає на мітингу.

Протести_в_США Джордж_Флойд

Протести_в_США Джордж_Флойд

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Лос-Анджелес

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Протести_в_США Джордж_Флойд

Орландо (Флорида)

Протести_в_США Джордж_Флойд

Понеділок, 1 червня

Міннеаполіс

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Нью-Йорк

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Луїсвілль

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Лос-Анджелес

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Даллас

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Вашингтон

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Філадельфія

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Сіетл

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Сент-Луїс

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Окленд (Каліфорнія)

Протести_в_США Джордж_Флойд

Атланта

Протести_в_США Джордж_Флойд

Сан-Франциско

Протести_в_США Джордж_Флойд

Неділя, 31 травня

Вашингтон

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Міннеаполіс

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Філадельфія

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Фергюсон (Міссурі)

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Нью-Йорк

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Атланта

Протести_в_США Джордж_Флойд

Колумбія

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Лос-Анджелес

Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд Протести_в_США Джордж_Флойд

Сан-Франциско

Протести_в_США Джордж_Флойд

Талса (Оклахома)

Протести_в_США Джордж_Флойд

Бостон

Протести_в_США Джордж_Флойд

Маямі

Протести_в_США Джордж_Флойд

Детройт

Протести_в_США Джордж_Флойд

Сіетл

Протести_в_США Джордж_Флойд

Тампа (Флорида)

Протести_в_США Джордж_Флойд

Фото: The New York Times, Reuters, Associated Press