Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі спробував пояснити, хто стояв за березневими протестами у Тбілісі, а також закликав президента України Володимира Зеленського "стежити за своєю країною".

Про це повідомляє SOVA.

Глава грузинського уряду вкотре поклав відповідальність на “радикальну опозицію”, яку цього разу Гарібашвілі назвав “екстремістською”.

Ми чули багато критики про те, що поліція перегнула ціпок. Це брехня та нісенітниця. Хто почав насильство? Насильство розпочало молодіжне крило “Національного руху”, ми їх усіх знаємо поіменно. Насильство почало т.зв. рух “Гірчі”, рух Джапаридзе та “анархісти” з клубу Франкліна, я бачив фото деяких із мітингувальників, я був вражений, вони були у формі якихось сатаністів. Ця організація, колективний національний рух, вже перетворилася на екстремістську організацію і перебуває на межі перетворення на терористичну”, – заявив Гарібашвілі.

Окрім цього, прем’єр-міністр Грузії вкотре повторив наратив правлячої партії про те, що українські політики прагнуть втягнути Грузію у війну. За його словами, коли людина, країна якої перебуває у війні, знаходить час прокоментувати “деструктивну акцію, в якій беруть участь кілька тисяч осіб у ​​Грузії”, – то це, мовляв, “прямий доказ того, що ця людина залучена і хоче, щоб тут щось сталося”.

Виступили Кличко, Фейгін, якісь незрозумілі люди, Арахамія та якісь лузери, які сказали, що потрібні зміни та зміна уряду. Дивіться за своєю країною, ми стежитимемо за своєю”, – сказав Гарібашвілі.

Біля будівлі парламенту в Тбілісі 7-8 березня відбулися багатотисячні мітинги та хода проти законопроєкту про “іноагентів”, які супроводжувалися сутичками демонстрантів із поліцією. Співробітники МВС застосовували проти учасників сльозогінний газ та водомети.

9 березня керівна партія Грузії заявила про скасування законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав хвилю протестів по всій країні. Втім, громадяни не припинять мітинги, доки влада не стане на “прозахідний курс”.

Попри заяву керівної партії “Грузинської мрії” протестувальники мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі та мітингувати, доки держава не візьме “гарантований прозахідний курс”.