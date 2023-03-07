Протести у Грузії: силовики розганяють мітингувальників та погрожують застосувати «передбачені законом заходи»

У Грузії спецпризначенці почали розганяти учасників акції протесту, які зібралися під стінами парламенту проти закону про "іноагентів". Силовики знову застосовують сльозогінний газ та водомети.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Громадян, котрі зібралися під парламентом, закликають розійтися і попереджають, що в іншому випадку проти них застосують “передбачені законом заходи”.

До учасників акції, що зібралися перед будівлею законодавчого органу, спецпризначенці рушили з двох напрямків — площі Свободи та бічної вулиці біля парламенту.

Поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. pic.twitter.com/LGgvWAXjLA — Букви (@Bykvu) March 7, 2023

Протестувальників вже кілька разів розганяли за допомогою водометів та сльозогінного газу, але щоразу учасники акції поверталися до парламенту.

Раніше стало відомо, що учасники акції під стінами парламенту Грузії знесли металеву загорожу під законодавчим органом з боку проспекту Руставелі. Протестувальники дісталися центральних залізних воріт парламенту, де мобілізовано спецназ. Поліція продовжує використовувати проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети. Учасники акції не розходяться.