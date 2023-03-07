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Протести у Грузії: силовики розганяють мітингувальників та погрожують застосувати «передбачені законом заходи»

У Грузії спецпризначенці почали розганяти учасників акції протесту, які зібралися під стінами парламенту проти закону про "іноагентів". Силовики знову застосовують сльозогінний газ та водомети.

Середа, 8 березня 2023, 00:14
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Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Громадян, котрі зібралися під парламентом, закликають розійтися і попереджають, що в іншому випадку проти них застосують “передбачені законом заходи”.

До учасників акції, що зібралися перед будівлею законодавчого органу, спецпризначенці рушили з двох напрямків — площі Свободи та бічної вулиці біля парламенту.

Протестувальників вже кілька разів розганяли за допомогою водометів та сльозогінного газу, але щоразу учасники акції поверталися до парламенту.

Раніше стало відомо, що учасники акції під стінами парламенту Грузії знесли металеву загорожу під законодавчим органом з боку проспекту Руставелі. Протестувальники дісталися центральних залізних воріт парламенту, де мобілізовано спецназ. Поліція продовжує використовувати проти мітингувальників сльозогінний газ та водомети. Учасники акції не розходяться.

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Згодом під стінами парламенту розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту. Силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники не розходяться.

Своєю чергою, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до нації. Вона підтримала учасників демонстрації, котрі протестують під стінами парламенту та закликала уряд відмовитися від ухвалення закону про “іноагентів”.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що посилання народу Грузії, уряду Грузії, населенню та урядам усього світу полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують усіх тих, хто мирно висловлює свої універсальні права.

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