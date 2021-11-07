Про це повідомляє польське видання PAP.

Як зазначалося раніше, смерть молодої вагітної жінки у Польщі поновила дебати щодо абортів та вивела на вулиці тисячі протестувальників. Активісти заявили, що вона могла б бути ще живою, якби не майже повна заборона на переривання вагітності.

На тлі протестів МОЗ країни вирішило детально пояснити ситуацію з абортами в країні. Зокрема, у відомстві наголосили, що у разі настання стану, що загрожує життю або здоров’ю вагітної, зокрема запальний процес чи кровотеча, негайне переривання вагітності є законним, і достатньою підставою для рішення лікаря може бути одна із вищезазначених причин.

Щодо смерті молодої вагітної жінки, що спровокувала нову хвилю протестів, у МОЗ зазначили, що у померлої відійшли води. Це не є показанням для переривання вагітності. Про кровотечу у загиблої жінки не йшлося – вона померла від сепсису, що розвинувся.

Тепер МОЗ пропонує лікарям у ситуаціях передчасного відходження вод спочатку пересвідчитися в тому, що води насправді відійшли, взяти зразки у вагітної та зробити аналізи, контролювати стан жінки, кількість ударів серця, тиск, за певних умов ввести антибіотики.

Якщо медики зафіксували “ознаки загрози для життя плоду, вони можуть розглянути переривання вагітності. Рішення залишається за жінкою після надання вичерпної інформації щодо загрози для життя плоду і його шансів вижити”.

“Підкреслюємо, що лікарі не повинні боятися приймати очевидні рішення, виходячи зі свого досвіду і професійних знань”, – зазначили у МОЗ країни.

Смерть 30-річної Ізабели

Активісти, що вийшли на протест, кажуть, що Ізабела перебувала на 22 тижні вагітності й померла від септичного шоку – лікарі довго затягували з перериванням вагітності. Ізабела померла у вересні, але про її смерть стало відомо лише минулого тижня.

Уряд заявляє, що у смерті жінки винне не їхнє рішення, а помилка лікарів.

За словами її сім’ї, Ізабела потрапила до лікарні у вересні після того, як у неї відійшли води. Ранній скринінг показав багато дефектів у плода.

“Дитина важить 485 грамів. А поки що, все через закон про аборти, мені потрібно лягти в лікарню. Вони нічого не можуть зробити. Вони чекатимуть, поки вона (дитина – ред.) не помре або щось трапиться”, – таке повідомлення Ізабелла написала своїй матері.

Коли сканування показало, що плід мертвий, лікарі у Пщині, що на півдні Польщі, вирішили зробити кесарів розтин. Адвокат сім’ї сказала, що серце Ізабели зупинилося дорогою до операційної, і вона померла, попри спроби її реанімувати.

Адвокат подала до суду, звинувативши лікарів у недбалості, але вона також назвала смерть “наслідком вироку”.

У заяві на своєму вебсайті районна лікарня Пщина заявила, що усунула двох лікарів, які чергували тоді.

Про заборону абортів у Польщі

Як відомо, 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі ухвалив, що положення так званого закону “Про боротьбу з абортами” від 1993 року (іменованого як “компроміс з абортами”), що дозволяють переривання вагітності у разі серйозних і незворотних порушень плода, не мають конституційного обґрунтування і суперечать основному закону.

Ще в жовтні після оголошення про рішення суду у Польщі спалахнули масові протести. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на них, запевнивши що заборона, яку впровадять, стосуватиметься лише абортів з “євгенічних причин”.

Наявні в Польщі обмеження щодо абортів призвели до появи у країні “абортивного туризму” (жінки виїжджають за кордон для проведення операції) та “абортивного підпілля” (жінки проводять аборти незаконно у неналежних умовах, часто з ризиками для свого здоров’я).