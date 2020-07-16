Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов попросив міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ піти у відставку через масові протести в Софії.

Про це повідомляє Reuters.

Однак протестувальники вимагають, щоб і сам Борисов, і головний прокурор покинули пости. Їх звинувачують в корупції.

Відставки міністрів пов’язані зі звинуваченнями в роботі з опозиційною етнічною турецькою партією ДПС (“Рух за права і свободи”) і їх головою, бізнесменом і медіа-магнатом Деляну Пеевським.

“Такі припущення мають негативний вплив на партію”, – заявили в партії Борисова ГЕРБ.

Також болгарський прем’єр заявив, що до кінця тижня ухвалить рішення, чи залишиться уряд працювати до запланованих виборів наступної весни або піде у відставку.

Віце-прем’єр Томіслав Дончев заявив, що є три варіанти вирішення ситуації.

“Уряд залишається, йде у відставку або в цьому парламенті формується новий уряд”, – сказав Дончев.