Тіло молодого іранського протестувальника, який помер перебуваючи під вартою, мало шокуючі сліди тортур після того, як його ексгумували, заявляє його родина. 23-річний водій таксі Хамед Салахшур був заарештований поблизу Ізе 26 листопада.

Про це BBC.

За словами його двоюрідних братів, через чотири дні після затримання силовики повідомили його батькові, що він помер “через серцевий напад”. Але на його тілі були сліди важких травм голови та хірургічних втручань, додали вони.

Його обличчя було розбите. Його ніс, щелепа та підборіддя були зламані. Його тулуб від шиї до пупка, а також над нирками, був зашитий.

Влада Ірану не прокоментувала ці звинувачення.

Двоюрідні брати Хамеда Салахшура сказали, що він брав участь у протестах. Однак, за їх словами, його родині не повідомили, чому його затримали.

За кілька годин до арешту Хамед отримав радісну новину про те, що він влаштувався на роботу в міністерство нафти, — повідомило BBC джерело, близьке до родини.

Потім він зателефонував матері та сказав їй, що “нарешті знайшов хорошу роботу”, додало джерело.

Пізніше Салахшур підібрав пасажирів у південному місті Ісфахан і почав 185-кілометрову подорож до Ізе. Він так і не доїхав додому, тому що його таксі зупинили на контрольно-пропускному пункті поблизу Ізе, а його взяли під варту.

Двоюрідні брати Салахшура розповіли, що 30 листопада його батькові повідомили, що він помер, і що його змусили підписати документ про те, що він переніс серцевий напад. Він також він був змушений пообіцяти не влаштовувати публічних похоронів.

Сили безпеки погрожували батькові Хамеда, що вб’ють двох інших його синів, – стверджує джерело.

Співробітники служби безпеки поховали тіло Салахшура вночі в селі за 30 км від Ізе, присутніми були лише його батьки. Наступного дня його родина ексгумувала тіло.

На додаток до виявлених доказів того, що його катували, вони знайшли ознаки того, що він не був належно похований, як мусульман, що вимагає омити оголене тіло померлого та закутати в тканину.

Вони поховали Хамеда в його одязі та взутті. Його тіло не було прямим. І вони стверджують, що вони мусульмани! – сказали його двоюрідні брати, маючи на увазі шиїтську духовну верхівку Ірану.

За даними Інформаційного агентства правозахисників (HRANA), під час нинішніх заворушень загинуло щонайменше 502 протестувальники та 18 450 інших було заарештовано.

19-річна Ялда Агафазлі перед смертю стверджувала, що її жорстоко побили під час затримання в поліції.

Мене ніколи не били так сильно за 19 років мого життя, але до останньої хвилини я не висловлювала каяття і не плакала, — сказала вона в аудіоповідомленні, яке вона надіслала своїй подрузі після звільнення. Через 5 днів після звільнення її знайшли мертвою в ліжку.

Правоохоронці заявили, що вона померла від передозування наркотиками. Але джерело, близьке до її родини, заперечило цю заяву, сказавши, що результат токсикологічного тесту буде отримано через три місяці.

16-річний Аршія Емамголізаде покінчив життя самогубством через шість днів після того, як його звільнили з в’язниці наприкінці листопада. Джерело, близьке до його сім’ї, повідомило BBC, що йому “давали таблетки у в’язниці і били”.

Сейєда Мохаммада Хоссейні, одного з протестувальників, засуджених до смертної кари після того, що правозахисні організації назвали фіктивними судовими процесами, також піддали тортурам у в’язниці.

Хоссейні стверджував, що перед судом його катували силовики, щоб він зізнався. Адвокату також було відмовлено в доступі до його клієнта.

Один із чотирьох інших чоловіків, засуджених до смертної кари у тій же справі, 53-річний лікар Гамід Гаре-Хасанлу, також, як стверджується, був підданий тортурам і жорстокому поводженню для отримання “зізнання”.

На рентгенівських знімках видно, що ребра доктора Гаре-Хасанлу під час ув’язнення були зламані та пробили легені.

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В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілять жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляють по кінцівках, сідницях і спині.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. “Докази того, що Іран допомагає РФ вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і РФ зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.