Протести в Казахстані придушили: Токаєв анонсував виведення військ ОДКБ

"Основну місію" контингенту Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані завершено, вивід військ розпочнеться за два дні.

Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, повідомили у МВС Казахстану.

За словами Токаєва, ситуація у всіх регіонах Казахстану стабільна.

За словами Токаєва, згуртованість суспільства країни методично розхитували, Комітет національної безпеки не розгледів загрозу.

“Згуртованість нашого суспільства методично розхитували в тому числі за допомогою акцій протесту, згідно з професійно розробленими сценаріями. Конспіративно йшла підготовка конкретних виконавців радикальних заходів. Комітет національної безпеки як уповноважений орган не зміг і не захотів дати чіткої оцінки цій підривній роботі, не розгледів критичної загрози національній безпеці”, – сказав Токаєв.

За його словами, “бойовики” мали намір захопити владу в країні, при цьому план атаки був комплексним.