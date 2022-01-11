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Протести в Казахстані придушили: Токаєв анонсував виведення військ ОДКБ

"Основну місію" контингенту Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані завершено, вивід військ розпочнеться за два дні.

Вівторок, 11 січня 2022, 09:53
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Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, повідомили у МВС Казахстану.

За словами Токаєва, ситуація у всіх регіонах Казахстану стабільна.

За словами Токаєва, згуртованість суспільства країни методично розхитували, Комітет національної безпеки не розгледів загрозу.

“Згуртованість нашого суспільства методично розхитували в тому числі за допомогою акцій протесту, згідно з професійно розробленими сценаріями. Конспіративно йшла підготовка конкретних виконавців радикальних заходів. Комітет національної безпеки як уповноважений орган не зміг і не захотів дати чіткої оцінки цій підривній роботі, не розгледів критичної загрози національній безпеці”, – сказав Токаєв.

За його словами, “бойовики” мали намір захопити владу в країні, при цьому план атаки був комплексним.

Теги: війська, Росія, Токаєв, Казахстан

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