Протести в Казахстані придушили: Токаєв анонсував виведення військ ОДКБ

Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, повідомили у МВС Казахстану.
За словами Токаєва, згуртованість суспільства країни методично розхитували, Комітет національної безпеки не розгледів загрозу.
“Згуртованість нашого суспільства методично розхитували в тому числі за допомогою акцій протесту, згідно з професійно розробленими сценаріями. Конспіративно йшла підготовка конкретних виконавців радикальних заходів. Комітет національної безпеки як уповноважений орган не зміг і не захотів дати чіткої оцінки цій підривній роботі, не розгледів критичної загрози національній безпеці”, – сказав Токаєв.
За його словами, “бойовики” мали намір захопити владу в країні, при цьому план атаки був комплексним.
- Нагадаємо, Вашингтон вимагає пояснень від влади Казахстану щодо необхідності залучення військ ОДКБ для придушення заворушень внутрішнього характеру.
- Військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження, оскільки їм “довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так іноземними”.
- Раніше у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Повідомляється про те, що у Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.