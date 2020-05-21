Про це повідомили в прес-службі прокуратури Полтавської області.

У вівторок, 20 травня, Новосанжарський районний суд Полтавської області визнав винними двох учасників масових заворушень, що відбулися в Нових Санжарах в лютому поточного року під час розміщення евакуйованих з Китаю громадян.

“Вироками суду двоє жителів Новосанжарського району визнані винними у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, тобто за ч. 1 ст. 279 КК України. […] Вказані особи, усвідомлюючи свої дії, залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту”, — йдеться в повідомленні.

Обидва учасники протестів були оштрафовані на суму в 850 гривень.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області для проходження 14-денної обсервації.

Автобуси з евакуйованими заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок та під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно та намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.