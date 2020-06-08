Протести в США: Демократи хочуть обмежити повноваження поліції

На тлі масових протестів проти расизму та поліційної агресії демократи внесли в Конгрес США законопроєкт, що передбачає значні обмеження повноважень поліції.

Про це повідомляє амерікнаское видання The Hill.

У понеділок, 7 червня, на тлі протестів проти расизму та поліційної агресії, що тривають по всій країні, демократи внесли в Конгрес США законопроєкт, що передбачаює реформи правоохоронної системи, спрямовані на боротьбу з расовими відмінностями в системі кримінального правосуддя.

Документ був розроблений “Чорним кокусом” Конгресу — закритим зібранням більшості афроамериканців-членів Конгресу. Він передбачає ряд заходів, спрямованих на те, щоб обмежити можливості для застосування сили поліцейськими, від чого найчастіше страждають темношкірі американці та інші меншини. Зокрема, він пропонує:

встановити федеральну заборону на використання поліціянтами задушливих прийомів;

усунути юридичний щит, який захищає поліцію від судових процесів;

дозволити використання камер спостереження по всій країні;

обмежити передачу зброї військового зразка поліції на місцях та заборонити її використання поліціянтами;

створити національну базу даних, в якій розкриваються імена офіцерів та їх зловживання.

Демократи планують винести цей законопроєкт на розгляд до кінця червня. Лідер демократичної більшості в Палаті представників Стені Хойер пообіцяв скликати засідання, як тільки пропозиція буде готова до розгляду.

Реакція республіканців

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашистської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях. Що це за рух можна прочитати за посиланням. Аналогічні думки раніше висловлювали і члени Республіканської партії.

В електронному листі, поширеному вранці 8 червня, представник Національного комітету Республіканської партії в Конгресі Майкл МакАдамс розкритикував пропозицію демократів заявивши, що це “остання шалена ідея”, запропонована ними.

“Жодна галузь не застрахована від скасування демократії демократами. Спочатку вони хотіли скасувати приватну медичну страховку, потім це був капіталізм, а тепер це поліція. Що далі, пожежна частина?”, — заявив він.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп також відреагував на ініціативу.