У США від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса тривають масові протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда. По всій країні затримано близько 1600 осіб.

Про це йдеться в матеріалі американського інформаційного агентства AP.

Акції протесту почалися в Міннеаполісі після смерті Флойда в понеділок. Поліцейський при затриманні перетиснув коліном Флойду шию, після чого він перестав дихати.

Протести частково супроводжувалися підпалом будівель і поліцейських машин, биттям скла і грабунком магазинів. З п’ятниці заворушення охопили всю країну. Протестуючі звинувачують поліцію в масовому застосуванні необґрунтованого насильства.

На вулиці США вийшли десятки тисяч людей.

Експерти побоюються, що демонстрації, під час яких люди не дотримуються соціального дистанціювання і не носять медичні маски, може викликати нову хвилю захворювань коронавірусом, в той час, як країна знаходиться на шляху виходу з блокування.

Протестуючі підпалили мерію і відділок поліції в Рено, в Фарго поліція, в свою чергу використовувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які кидали каміння. Масові заворушення сталися і в Північній Кароліні, в Річмонді, штат Вірджинія, в Індіанаполісі і багатьох інших містах США.

У Вашингтоні навколо Білого Дому була розгорнута Національна гвардія, де натовп скандував гасла проти поліцейських. Одягнені в камуфляж і тримають щити, війська стояли в тісному лінії за кілька ярдів від натовпу, не даючи їм рухатися вперед.

Трамп підігрівав гнів в Твіттері, говорячи, що, якби протестувальники зайшли за огорожу Білого дому, їх “зустріли б з найзлішими собаками і самою злісною зброєю, яку будь-хто колись бачив”.

Президент Дональд Трамп, який провів більшу частину суботи у Флориді через запуск ракети SpaceX, приземлився на галявині в президентському вертольоті, увійшов всередину, не розмовляючи з журналістами.

У Філадельфії, щонайменше, 13 офіцерів отримали поранення, і, як мінімум, чотири поліцейських автомобіля були підпалені.

У Солт-Лейк-Сіті протестувальники порушили комендантську годину, підпалили кілька поліцейських машин, а губернатор штату Юта розгорнув війська Національної гвардії. За даними поліції, шість чоловік були арештовані і один співробітник поліції отримав поранення після удару по голові бейсбольною битою.

У Лос-Анджелесі протестуючі скандували “Black Lives Matter”, поліція використовувала кийки, щоб розігнати натовп і випустила по протестувальникам гумові кулі.

А в Нью-Йорку відбувалися зіткнення між поліцейськими і протестуючими.

Тим часом, в Джуно (Аляска) співробітники правоохоронних органів приєдналися до учасників протесту на мирній акції.

У Міннеаполісі де почалися акції протесту, поліція, солдати і члени Національної гвардії в’їхали в місто до 8 години вечора, коли вступида в силу комендантська година, щоб розігнати акції протесту. Поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі для розчищення вулиць за межами поліцейської дільниці і в інших місцях.

В ході протестів було заарештовано понад 1300 осіб в 16 містах з четверга, в тому числі понад 500 в п’ятницю в Лос-Анджелесі.

Протестуючі звинувачують поліцейських у тому, що ті невиправдано застосовують насильство, а також в тому, що крім загиблого Флойда, раніше через дії поліцейських десятки людей загинули.

Офіцер, який тримав коліно на шиї Флойда, коли той просив його відпустити, був заарештований в п’ятницю і звинувачений у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Але багато протестуючих вимагають арештів ще трьох причетних офіцерів.