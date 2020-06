Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, зараз США та за їх межами проходять масові акції протесту, пов’язані зі смертю темношкірого чоловіка Джорджа Флойда, який загинув в результаті жорстокого затримання білими поліцейськими минулого тижня.

У деяких штатах поліцейські жорстоко розганяють протестувальників, зокрема, використовуючи гумові кулі і газ. Наприклад, під час заворушень в Сіетлі поліція застосувала перцевий спрей проти демонстрантів та постраждала маленька дівчинка.

У деяких містах поліцейські підтримували протестувальників. Так відбувалося в місті Майамі, а також Х’юстоні та Нью-Йорку.

У місті Флінт (округ Дженесі, штат Мічиган) на підтримку протестувальників виступив шериф округу Кріс Свонсон. Відповідні ролики в Мережі опублікували учасники акції протесту.

На ролику видно, як Свонсон виходить до протестуючих і робить таку заяву:

У відповідь мітингувальники скандують: “Йди з нами! Йди з нами! Йди з нами! Йди з нами!”.

“Давайте йти”, — відповів Свонсон.

Police officers in Flint lay down their gear and start marching with protesters 💪 pic.twitter.com/DlqaPSdSW8

— Theo Shantonas (@TheoShantonas) May 31, 2020