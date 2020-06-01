Шериф округу Дженесі (Мічиган, США) приєднався до тих, хто протестує через смерть темношкірого Джорджа Флойда, що загинув після жорстокого затримання поліцейськими.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, зараз США та за їх межами проходять масові акції протесту, пов’язані зі смертю темношкірого чоловіка Джорджа Флойда, який загинув в результаті жорстокого затримання білими поліцейськими минулого тижня.

У деяких штатах поліцейські жорстоко розганяють протестувальників, зокрема, використовуючи гумові кулі і газ. Наприклад, під час заворушень в Сіетлі поліція застосувала перцевий спрей проти демонстрантів та постраждала маленька дівчинка.

У деяких містах поліцейські підтримували протестувальників. Так відбувалося в місті Майамі, а також Х’юстоні та Нью-Йорку.

У місті Флінт (округ Дженесі, штат Мічиган) на підтримку протестувальників виступив шериф округу Кріс Свонсон. Відповідні ролики в Мережі опублікували учасники акції протесту.

На ролику видно, як Свонсон виходить до протестуючих і робить таку заяву:

“Ми хочемо бути з вами насправді. Тому я зняв шолом і поклав кийки. Я хочу зробити це парадом, а не протестом. У вас тут є діти, є собаки. Отже, слухайте, що я говорю вам… Ці поліцейські люблять вас. Ці поліцейські там обіймається з людьми. Отже, просто скажіть нам, що потрібно зробити”.

У відповідь мітингувальники скандують: “Йди з нами! Йди з нами! Йди з нами! Йди з нами!”.

“Давайте йти”, — відповів Свонсон.

Police officers in Flint lay down their gear and start marching with protesters 💪 pic.twitter.com/DlqaPSdSW8 — Theo Shantonas (@TheoShantonas) May 31, 2020

Варто зазначити, що напередодні акції шериф, який активно веде акаунти у соцмережах і власний сайт, поділився інформацією про смерть Джорджа Флойда в Facebook.

У своєму пості Свонсон розкритикував дії поліцейських, причетних до загибелі чоловіка.

“Я приєднуюся до хору громадян та співробітників правоохоронних органів, закликаючи до швидкого арешту і судового переслідування кожного співробітника поліції, причетного до цього жахливого злочину. […] Дії, які ми спостерігали на цьому відео, руйнують незліченні зусилля, спрямовані на посилення старань поліції по всій країні, і підривають довіру, яке створюється так ретельно. У ці вихідні я прошу, щоб ми не випускали Флойда з наших думок, оскільки наша нація оплакує його і шукає шлях вперед”, — написав він.

Раніше на тлі триваючих протестів проти расизму публічно виступили компанії Playstation і Disney, а також американський бренд одягу Undefeated.

На підтримку протестуючих виступили 44-й президент США Барак Обама, а також перший темношкірий пілот “Формули-1” Льюїс Гамільтон.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті стала задуха.