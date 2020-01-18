Президента Франції Еммануеля Макрона разом з його дружиною Бріжит, довелося екстрено евакуювати з театру Буф-дю-Нор (Париж) через загрозу з боку протестуючих проти пенсійної реформи.

Про це повідомляє місцевий телеканал BFMTV.

Інцидент стався близько 10 вечора. Повідомляється, що учасники протесту спробували зайти всередину, проте правоохоронці зуміли відтіснити їх.

Через погрози з боку протестуючих, Макрона з дружиною довелося вивести, після чого правоохоронці утворили спеціальний коридор, дозволивши проїхати його автомобілю.

На телеканалі, пославшись на інсайдерів в президентському оточенні, заявили, що не дивлячись на те, що сталося Макрон не має наміру відмовлятися від відвідувань театральних вистав.

Як відомо, ще 5 грудня під Франції почався загальнонаціональний безстроковий страйк проти оголошеної урядом пенсійної реформи, в результаті якої деякі категорії французів, в тому числі працівники сфери транспорту, можуть позбутися низки привілеїв і спеціальних умов виходу на пенсію.

У зв’язку з цим верховний комісар Франції по пенсіях Жан-Поль Делева подав у відставку.