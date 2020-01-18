Про це повідомляє місцевий телеканал BFMTV.
Інцидент стався близько 10 вечора. Повідомляється, що учасники протесту спробували зайти всередину, проте правоохоронці зуміли відтіснити їх.
Через погрози з боку протестуючих, Макрона з дружиною довелося вивести, після чого правоохоронці утворили спеціальний коридор, дозволивши проїхати його автомобілю.
На телеканалі, пославшись на інсайдерів в президентському оточенні, заявили, що не дивлячись на те, що сталося Макрон не має наміру відмовлятися від відвідувань театральних вистав.
🔴Plusieurs manifestants tentent d’entrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors qu’Emmanuel Macron est à l’intérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz
— Charles Baudry (@CharlesBaudry) 17 января 2020 г.
Як відомо, ще 5 грудня під Франції почався загальнонаціональний безстроковий страйк проти оголошеної урядом пенсійної реформи, в результаті якої деякі категорії французів, в тому числі працівники сфери транспорту, можуть позбутися низки привілеїв і спеціальних умов виходу на пенсію.
У зв’язку з цим верховний комісар Франції по пенсіях Жан-Поль Делева подав у відставку.
- 5 грудня у Франції оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи уряду.