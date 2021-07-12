Про це йдетьс в анонсі акції у Facebook.

“Міністерство Цифрової Трансформації вирішило трансформувати те, що працювало і розвивалось до нього й без нього — ІТ-галузь України. Реформатори вирішили перетворити її на “квітучий сад” (насправді ні) за допомогою так званого “особливого правового режиму “ДіяСіті”. Широке коло ІТ-фахівців не підтримали цю ідею від самого початку з очевидних причин. Їх можна навести багато, але головною є відсутність довіри до ініціаторів проєкту. Маніпулювання фактами, нічим не підтверджені цілі, декларація нездійсненних досягнень та ціла низка правових недоліків у самому законопроєкті № 4303, який за висновком комітету не відповідає антикорупційному законодавству, стали вирішальними у висловленні недовіри серед ІТ-спільноти та у соціальних мережах”, – йдеться в повідомленні.

ІТ-фахівці запевняють, що законопроєкт № 4303 не є вирішенням проблеми, а є її частиною і лише створює ще більші проблеми на майбутнє.

“Тому сьогодні ми оголошуємо про акцію протесту #Проти.Дія.Сіті проти прийняття законопроєкту № 4303 “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”. Основна наша вимога — відкликання або ветування законопроекту 4303″, – зазначається в анонсі.

ІТ-фахівці пропонують:

створювати зміни, залучаючи всі сторони — держава, бізнес, фахівці;

створити прозорі та недискримінаційні правила гри на ринку для всіх гравців, а не диференціювати ринок IT;

визначити статус ІТ-фахівців, ІТ-компаній, замовників ІТ-продуктів, не відокремлюючи ці статуси в окремий спец. режим.

чітко врегулювати моделі відносин «фахівець-компанія», «фахівець-клієнт», «компанія-клієнт», враховуючи сьогодення і існуючі моделі праці;

чітко врегулювати питання з авторським правом у ІТ-сфері;

захистити замовників ІТ-продуктів;

захистити права ІТ-фахівців;

захистити права ІТ-компаній.

“Потрібні правильні зміни, а не створення костилів у вигляді “IT колгоспу Дія Сіті”. У всьому світі знають, що в IT сфері найважливіше — Люди (IT-фахівці), а Мінцифри кажуть, що ми “не є цільовою аудиторією даного проєкту”. Якщо до нас не дослухаються то ми почнемо ПРОТИ.ДІЯти нав’язаному режиму способами, які залежать саме від нас і на які ми можемо впливати незалежно від монобільшості в Парламенті”, – резюмували ІТ-фахівці.