Про це поінформували в пресслужбі ДБР.
Досудове розслідування розпочато за фактами державної зради і незаконного відчуження земельної ділянки на території анексованого Криму за російськими законами.
“Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненому групою осіб, а також державної зради головою Конституційного суду України”, – зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.
За твердженням слідства, Тупицький у липні 2018 року “у складі групи осіб самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки”.
Таким чином, голові КСУ інкримінують вчинення дій “на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України” (ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Раніше журналісти програми “Схеми: корупція в деталях” повідомили, що голова КСУ Тупицький в 2018 році став власником земельної ділянки на території анексованого Криму, оформивши договір купівлі-продажу відповідно до російського законодавства. Але в своїй податковій декларації суддя цього не вказав.
Суддя володів цією ділянкою ще до анексії півострова. Але в 2018 році він переоформив документи, і до його ділянки ще додалася сусідня земля. Щоб оформити нерухоме майно, суддя зробив це шляхом складання договору купівлі-продажу.
Сам Олександр Тупицький сьогодні пояснив, що не задекларував свою нерухомість на території анексованого Криму, оскільки “не знає, як внести це в декларацію та реєстр”.
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