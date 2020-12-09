Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У своїй заяві в середу, 9 грудня, Хантер Байден повідомив, що цього вівторка дізнався про розслідування від свого адвоката. Справу веде прокуратура США в штаті Делавер.

“Я сприймаю це питання дуже серйозно, але я впевнений, що професійний та об’єктивний перегляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, зокрема, за допомогою професійних податкових радників”, — запевняє Байден-молодший.

Команда Байдена з передавання влади також опублікувала заяву щодо цієї новини.