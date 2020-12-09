Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У своїй заяві в середу, 9 грудня, Хантер Байден повідомив, що цього вівторка дізнався про розслідування від свого адвоката. Справу веде прокуратура США в штаті Делавер.
“Я сприймаю це питання дуже серйозно, але я впевнений, що професійний та об’єктивний перегляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, зокрема, за допомогою професійних податкових радників”, — запевняє Байден-молодший.
Команда Байдена з передавання влади також опублікувала заяву щодо цієї новини.
“Обраний президент Байден глибоко пишається своїм сином, який пройшов через важкі виклики (включаючи жорстокі особисті напади) за останні місяці, аби стати сильнішим”, — наголосили в команді.
- Нагадаємо, раніше New York Post опублікували компрометувальне “листування” нібито сина віцепрезидента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським.
- Згодом у соціальній мережі Facebook видалили сторінку українського нардепа Андрія Деркача, проти якого раніше США ввели санкції через втручання у вибори президента. Це сталося після того, як він поділився матеріалом New York Post.
- В листопаді український бізнесмен сирійського походження Харес Юсеф зізнався британській газеті The Times, що його попросили збрехати про бізнес-угоди Хантера Байдена для заподіяння шкоди репутації його батькові — обраному президенту Джо Байдену.