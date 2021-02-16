Чинна влада має власну мережу ботів та понад 2 десятки сторінок на Facebook, через дописи яких розповсюджує негативну інформацію про опонентів президента Володимира Зеленського та висвітлює у позитивному ключі діяльність Глави держави.

Про це йдеться в статті #Букв “Як ботоферми влади підтримують Зеленського та знищують його опонентів”.

Сітка ботів націлена проти політичних опонентів президента і не тільки. Головним ворогом мережі ботів, як не дивно, став п’ятий президент України – Петро Порошенко.

Йому присвячують цілі групи і згадують виключно в негативному контексті: Порошенкові нав’язують партнерство з Медведчуком, докоряють Мінськими домовленостями, використовують фотошоп та меми. Тільки на рекламу постів про новорічний відпочинок Порошенка у січні власники сторінок витратили понад 1000 доларів.

Багато уваги, особливо впродовж останніх днів, сторінки приділяють спікеру парламенту та члену команди Зеленського Дмитрові Разумкову. На рекламні атаки проти голови Верховної Ради тільки за лютий 2021 року витрачено від 1400 до 1800 доларів США.

Крім них під атаку потрапив український режисер та колишній політв’язень РФ Олег Сенцов після того, як назвав себе “подарунком Зеленському від Путіна”.

У списку “жертв” був і мер Черкас Анатолій Бондаренко, з яким у президента був конфлікт через небажання вводити карантин.

Мішенню ставали і колишні соратники президента — колишній голови Офісу президента Андрій Богдан та виключений з фракції “Слуги народу” нардеп Гео Лерос.

Згадували і про голову КСУ Олександра Тупицького, з яким у президента конфлікт, і мера Києва Віталія Кличка, і експрем’єра Арсенія Яценюка.

Але дісталося не тільки опонентам політичним. Зокрема, під роздачу потрапило і “Дизель Шоу”, яке звинувачувало “Квартал-95” у плагіаті.