Адвокат Ілля Новіков заявив, що українці досі не почули ні від президента Володимира Зеленського, ні від очільника СБУ Івана Баканова відповіді щодо їхньої участі в офшорах "Кварталу 95" та щодо "вагнергейту".

Про це адвокат заявив в ефірі Прямого каналу.

“Адже те, що ми почули – це не відповідь. Сказати, що все гаразд, все нормально і проблем немає – це не відповідь”, – сказав Новіков.

Натомість за словами адвоката активно фабрикується “вугільна справа” проти п’ятого президента Петра Порошенка.

Провадження щодо “вугільної справи” зареєстровано ще у липні. Проте є вказівка запустити справу тоді, коли треба буде інформаційно перебити черговий гучний скандал за участі президента Зеленського.

“Я завжди з собою ношу цю вже відому постанову – це витяг з реєстру кримінальних проваджень. 20 липня цього року Генпрокурором особисто підписане і зареєстроване кримінальне провадження за фактом можливого вчинення народними депутатами України Порошенком, і далі кома та інші прізвища. Це вони самі формулювали і вони під цим підписалися, що це їх формулювання. Їх цікавить Порошенко, і їм не дуже цікаво, що там після прізвища Порошенка. Вони його ставлять на перше місце”, – сказав адвокат.

За словами Новікова, силовики очікують, що ця ситуація відвертатиме суспільну увагу від “вагнергейту”, від офшорного скандалу Pandora Papers, від зими, яка наближається.

Адвокат наголосив, що тези, на яких ґрунтується “вугільна справа” – фейкові, і їх легко спростувати.