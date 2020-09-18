Про це повідомив сьогодні на брифінгу один із його адвокатів Ілля Новіков.

“Нас постійно запитують, яка цифра поточна кримінальних справ зі “списку Порошенка”. Знову ж таки, ми не знаємо, ми не можемо бути впевнені, що там немає чогось, про що нам не відомо, але станом на зараз – це 58 кримінальних справ”, – зазначив він.

Новіков додав, що зараз “немає жодних ознак”, що Державне бюро розслідувань, яке відкриває справи, має намір зупинитися і змінити “напрямок своїх зусиль”.

“Очевидно, що це їм набагато цікавіше, ніж їхня нормальна робота”, – заявив адвокат.

У свою чергу адвокат Ігор Головань повідомив, що деякі кримінальні справи проти Порошенка були закриті через відсутність складу злочину. Однак згодом Печерський районний суд Києва відновив розслідування.

“Закривалися вони за відсутністю події злочину, були зібрані докази того, що жодної події злочину не було. Скасовувалися постанови про закриття кримінальних проваджень чомусь Печерським судом міста Києва, хоча ці провадження мав би розглядати Шевченківський суд. Ми маємо абсолютну протиправну і беззаконну зв’язку, яка керується, на наше глибоке переконання, вже третім представником команди Портнова, який посів відповідну посаду в Офісі президента. Сьогодні це, по-моєму, пан Татаров. Ми так думаємо, це наші судження”, – наголосив Головань.