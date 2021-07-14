Прокуратури Нью-Йорка, Джорджії та Вашингтона розпочали розслідування, які можуть призвести до подальших серйозних звинувачень проти експрезидента Дональда Трампа.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Прокуратура Нью-Йорка веде розслідування проти Trump Organization, яке може призвести до подальших серйозніших звинувачень проти самого Трампа. Окружний прокурор Джорджії проводить масштабне кримінальне розслідування щодо телефонного дзвінка Трампа 2 січня держсекретарю штату з проханням “знайти 11780 голосів”, аби заблокувати перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

У прокуратурах Нью-Йорка та Вашингтона уважно вивчають, чи отримував бізнес Трампа незаконний зиск під час інавгурації 2017 році.

Трамп може фігурувати в федеральному кримінальному розслідуванні стосовно його ексадвоката Руді Джуліані, якого Трамп використовував, аби отримати від українських чиновників компромат проти родини Байдена. Тепер Джуліані під слідством щодо можливих порушень іноземних законів про лобіювання, а також його ролі у звільненні Трампом посла США у 2019 році.

Окрім цього, проти Трампа є кілька цивільних позовів. Зокрема, він судиться з письменницею Е. Джин Керролл. У мемуарах від 2019 року вона звинуватила Трампа в зґвалтуванні. Трамп відповів, що письменниця навмисно звинуватила його, аби підвищити продаж книг. У відповідь Керролл подала позов щодо наклепу.

Ці розслідування посилюють юридичний тиск на Трампа, попри те, що окружний прокурор Мангеттена Сайрус Венс та генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс розслідують більше звинувачень в незаконних діях бізнесу Трампа, окрім звинувачень в податковому шахрайстві. Трамп вважає такі звинувачення “полюванням на відьом”.

“Трамп ненавидить бути в ролі підзахисного, що пояснює його позов проти високотехнологічних компаній… До цього йому ніколи не потрібно було так багато висококласних юристів”, – сказав представник Трампа.

За даними інсайдера з Міністерства юстиції США, на Трампа чекає чимало судових позовів.

“Дональду Трампу загрожує понад десять окремих цивільних позовів та кримінальних проваджень, після яких, найімовірніше, будуть і нові справи”, – сказав Філіп Халперн, експрокурор Каліфорнії, який протягом 30 років займався корупційними справами.

Він додав, що кримінальні провадження в Джорджії, Нью-Йорку та Вашингтоні можуть “різко вплинути на історичний спадок Трампа та призвести до того, що він, члени його родини, соратники чи адвокати, можуть надовго потрапити до в’язниці”.

На думку професорки юридичної школи Мічиганського університету Барбари Маккуейд та експрокурорки штату, “Трамп використовує свої юридичні проблеми, аби укріпити свій імідж аутсайдера”.