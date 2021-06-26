Проти компанії 45-го президента США Дональда Трампа Trump Organization за тиждень можуть відкрити кримінальне провадження через можливі фінансові махінації, пов'язані зі сплатою рахунків керівництва.

Про це, посилаючись на інсайдерів, повідомляє американське видання The New York Times.

У прокуратурі Мангеттену повідомили про те, що кримінальне провадження стосується розслідування бізнес-зв’язків Трампа, щодо яких було проведено кілька розслідувань. Проти Trump Organization можуть висунути звинувачення у зв’язку з додатковими пільгами, які компанія надавала екскерівництву. Зокрема, компанія оплачувала їх оренду житла, автомобілі, шкільне навчання їх дітей і так далі.

Юрист Trump Organization Рон Фішетті підтвердив, що спілкувався з цього приводу з прокурорами. Розмова тривала півтори години. Він намагався запевнити їх, що кримінальне провадження проти компанії Трампа – безпідставне. Проте, прокурори все одно готові розпочати кримінальне провадження найближчим часом.

“Якщо вони (прокурори) дійсно пред’являть звинувачення, це буде безпрецедентно та обурливо. Це просто помста Дональду Трампу. Ми не визнаємо себе винними та подаватимемо клопотання стосовно припинення справи“, – сказав адвокат.

У прокуратурі Мангеттена від коментарів стосовно цього відмовилися.

Наразі жодних звинувачень Trump Organization не пред’явлено. В прокуратурі вивчають податкові декларації Трампа та інші документи, опитують свідків. Зокрема, проводять допити працівників компанії та її керівників.

За словами інсайдерів в правоохоронних органах, розслідування стосовно Trump Organization “досягло критичної точки”. Нещодавно в прокуратурі сформували велике журі, яке займатиметься оцінкою доказів, а генпрокурорка Нью-Йорка Летіша Джеймс доручила двом своїм підлеглим долучитися до процесу. Кримінальним провадженням проти Trump Organization займаються окружний прокурор Мангеттену Сайрус Венс. Сама Джеймс займається адміністративним розслідуванням відносно Трампа.

Найбільше слідство цікавить ексфінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг. За інформацією прокуратури, Trump Organization надала сину 73-річного Вейссельберга квартиру “за невелику плату або безплатно”. Його родині орендували автомобіль, а також платили за навчання онуків Вайссельберга в школі (на навчання було виділено десятки тисяч доларів). Адвокатеса Вайссельберга Мері Малліган поки не відповіла на прохання прокоментувати ситуацію.

Окрім Вайссельберга прокуратуру цікавлять не менше десяти інших працівників Trump Organization. Їх закликали до співпраці зі слідством.

Чому оплата житла та авта для працівників Trump Organization – порушення закону?!

Якщо будь-яка компанія пропонує своїм цінним кадрам різні пільги – це протизаконно. Часто, такі пільги можуть існувати, оскільки вважаються компенсацією, оподаткованою податком на прибуток.

На думку адвоката, звинувачувати компанію в тому, що вона надавала пільги своїм працівникам – незаконно.

“Ми переглянули справи за останні сто років і не знайшли жодного, де б службовців звинувачували в отриманні додаткових пільг. Жодна корпорація не отримала офіційно звинувачень з цього приводу”, – сказав він.

Адвокат додав, що для того, аби пільги від компанії були протизаконними, вони повинні “репрезентувати інтереси корпорації з відома корпорації”.

На думку юристів у сфері податків, це досить незвичний підхід – звинувачувати компанію лише через несплату податків за додаткові пільги. Вони не змогли згадати бодай одного подібного випадку в судовій практиці. За їх словами, така пільга, як виділення службового автомобіля – часта практика у великих компаніях.

Чи пред’являть звинувачення Трампу

Невідомо, чи вдасться пред’явити хоча б одне звинувачення самому Дональду Трампу. Розслідування проти Trump Organization розпочалося ще три роки тому. Воно було доволі масштабним. прокурори намагались з’ясувати, чи маніпулювала компанія Trump Organization вартістю своєї власності для того, аби отримувати пільгові кредити й податкові пільги.

Прокурори вивчали заяви компанії страховим агентам стосовно вартості активів.

Вивчалась роль Trump Organization в процесі виплати “моральної компенсації” двом жінкам, які звинуватили Трампа в сексуальних домаганнях під час президентської кампанії у 2016 році.

Сам Трамп висміював розслідування прокуратури. Він називав його “політично мотивованим полюванням на відьом”. Трамп зумів знайти правовий механізм, аби не надавати прокуратурі доступ до своїх податкових декларацій за останні вісім років.

Перспективи кримінального провадження проти Trump Organization

Якщо проти Trump Organization все ж буде відкрито кримінальне провадження та доведено їх провину – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.

Якщо протизаконність дій Trump Organization буде доведено, прокуратурі легше буде вмовити Вайссельберга на співпрацю. Тоді він може дати покази проти Трампа в обмін на помилування.

Вайссельберг – ключова фігура в провадженні проти Trump Organization. Він працював в компанії десятки років. Коли Трамп був в Овальному кабінеті, саме фінансовий директор забезпечував роботу компанії.

У своїй книзі “Думай, як мільярдер” Трамп навіть дякував Вайссельбергу за те, що він зробив “все необхідне, аби захистити дохід компанії”.