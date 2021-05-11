Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що наразі близько 7 тисяч людей у Росії щодня займаються розвідувально-підривною діяльністю проти нашої країни. Йдеться про офісних співробітників спецслужб РФ.

Про це очільник СБУ розповів, виступаючи на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

“Сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – це не класична дипломатія, а низка спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько 7 тисяч співробітників. І це, хочу вам сказати, лише “офісні працівники”. Вдумайтесь у цю цифру: 7 тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатися розвідувально-підривною діяльністю проти України“, – зазначив Баканов.

Він також поінформував, які пріоритети визначають для себе російські спецслужби щодо України:

• за будь-яку ціну перешкоджати зміцненню національної безпеки України (наприклад, через зрив міждержавних домовленостей щодо підтримки нашої країни чи щодо надання їй допомоги);

• провокувати масові акції протесту та заворушення;

• розширювати старі та формувати нові агентурні мережі;

• проводити інформаційні спецоперації, “бо сьогодні пропаганда стала надпотужною зброєю”;

• забезпечувати ресурсами терористичні утворення “ЛНР/ДНР” та підтримувати збройний конфлікт на Сході України.

Баканов додав, що “серйозну увагу росіяни приділяють як точковим диверсіям і терактам, так і загальній дестабілізації ситуації” в Україні. Для цього створюються та фінансуються окремі проросійські проєкти.

“Йде комплексна робота на шкоду Україні майже 24 години на добу”, – наголосив голова СБУ.

За його словами, спецслужби РФ змінили підхід до вербування і тепер намагаються залучити до співпраці не лише українських високопосадовців, а й більш широке коло громадян України (“шукають агентів усюди”).

Баканов поінформував, що протягом 2020 року СБУ припинила діяльність 5 агентурних мереж, затримала 12 агентів російських спецслужб.

Крім того, СБУ запобігла 7 терактам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки. За матеріалами спецслужби винесено 192 судові вироки за терористичну діяльність і посягання на цілісність України.

Також було нейтралізовано 600 кіберакак “на державні ресурси”.

(На відео – з 3 год. 23 хв.)