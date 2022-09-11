Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Серед цих 10 мирних жителів Донеччини: 4 загинули у Покровську, 3 – у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Загалом, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі (зараз, в умовах окупації, підрахувати їх неможливо), в області загинула 831 людина.

Також протягом доби 19 осіб отримали поранення. З початку повномасштабної війни загалом унаслідок російської агресії травмовані 2072 людини (також без урахування Маріуполя та Волновахи).

“Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, – наголосив Павло Кириленко.