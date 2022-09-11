Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Серед цих 10 мирних жителів Донеччини: 4 загинули у Покровську, 3 – у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Загалом, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі (зараз, в умовах окупації, підрахувати їх неможливо), в області загинула 831 людина.
Також протягом доби 19 осіб отримали поранення. З початку повномасштабної війни загалом унаслідок російської агресії травмовані 2072 людини (також без урахування Маріуполя та Волновахи).
“Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, – наголосив Павло Кириленко.
- Російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в суботу в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.
- Розпочалася двохсота доба протистояння російському воєнному вторгненню. За останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Тенденція зберігається, окупанти зазнають нищівних втрат.