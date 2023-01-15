Протягом минулої доби, 14 січня, унаслідок дій Російської Федерації у Донецькій області було вбито 7 цивільних осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За 14 січня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Авдіївці, по 1 особі у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці.

Ще 4 людини в області дістали поранення.

Загалом від початку вторгнення через дії РФ загинуло 1307 осіб, 2849 були травмовані.

Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі у зв’язку з окупацією.