Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За 14 січня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Авдіївці, по 1 особі у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці.
Ще 4 людини в області дістали поранення.
Загалом від початку вторгнення через дії РФ загинуло 1307 осіб, 2849 були травмовані.
Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі у зв’язку з окупацією.
- 14 січня в під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок чого знищили під’їзд, під завалами опинилися десятки людей. Протягом ночі рятувальники разом з місцевими розбирали завали.
- Станом на 07:25 Державна служба з надзвичайних ситуацій врятувала 38 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 17 осіб (з них 1 дитина), поранено 73 особи (з них 14 дітей).
- Міська влада Дніпра оголосила в обласному центрі триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.