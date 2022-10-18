Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, вчора загинуло:

– 14 осіб у Донецькій області (серед них 8 загиблих – це ті, хто загинув раніше, однак тіла виявили лише вчора);

– 1 особа у Миколаївській області;

– 5 осіб у Києві.

Також 22 мирних мешканці отримали поранення. Серед них:

– 8 осіб у Донецькій області;

– 5 осіб у Запорізькій області;

– 1 особа у Сумській області;

– 3 особи у Харківській області;

– 4 особи у Києві.