Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, вчора загинуло:

– 14 осіб у Донецькій області (серед них 8 загиблих це ті, хто загинув раніше, однак тіла виявили лише вчора).

– 1 особа у Миколаївській області

– 5 осіб у Києві

Також 22 мирних мешканці отримали поранення. Серед них:

– 8 осіб у Донецькій області

– 5 осіб у Запорізькій області

– 1 особа у Сумській області

– 3 особи у Харківській області

– 4 особи у Києві