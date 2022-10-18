Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його даними, вчора загинуло:
– 14 осіб у Донецькій області (серед них 8 загиблих це ті, хто загинув раніше, однак тіла виявили лише вчора).
– 1 особа у Миколаївській області
– 5 осіб у Києві
Також 22 мирних мешканці отримали поранення. Серед них:
– 8 осіб у Донецькій області
– 5 осіб у Запорізькій області
– 1 особа у Сумській області
– 3 особи у Харківській області
– 4 особи у Києві
- Сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по об’єктах енергетики у Києві, Дніпрі та Житомирі. Внаслідок злочинних дій росіян поранення отримало 7 осіб. Один із них помер у кареті “швидкої”.