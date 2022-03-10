Росія завдала ударів не лише по містах і населенню України, але й по економічному сектору – наслідки військової агресії РФ можуть бути вкрай болючими.

Про це пише американське видання The New York Times.

Головний економічний радник українського уряду закликав сьогодні до повного глобального ембарго на російські нафту і газ, назвавши платежі за російські енергоносії “кривавими грошима”.

Радник президента України Олег Устенко виступив із проханням, окреслюючи значні економічні втрати, які російське вторгнення несе для економіки України, оскільки країна стикається з невпинними бомбардуваннями. За його оцінками, наразі втрачено та знищено українських активів на 100 мільярдів доларів.

“Ситуація – це катастрофа, яка насправді набагато глибша, ніж хтось може собі уявити”, – сказав пан Устенко на віртуальному заході Інституту міжнародної економіки Петерсона. “Те, що насправді потрібно зробити, — це ввести повне ембарго у всьому світі на російську нафту і газ. Це криваві гроші”.

Устенко пояснив, що бізнес країни понівечений: 50% підприємств не працюють, а ті, що працюють, не на повну потужність. Він додав, що, з огляду на обставини, фінансова система та валюта України залишаються стабільними.

За словами Устенка, вартість будівництва, з якою Україна зіткнеться, коли вона вийде з війни, буде величезною.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила екстренне фінансування України в розмірі 1,4 мільярда доларів. Світовий банк також працює над наданням додаткової позики у розмірі 500 мільйонів доларів для підтримки економіки України. А в Сполучених Штатах Палата представників у середу схвалила 13,6 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні.

Радник президента також зазначив, що, крім військової підтримки, українцям знадобиться допомога на їжу, одяг та інші основні потреби.

Закликаючи до повного ембарго на російську нафту і газ, він сказав, що вважає, що вже запроваджені санкції спрямовані на те, щоб калічити російську економіку.

“Ми їх знищуємо економічно, – сказав Устенко. І економічне знищення Росії, можливо, навіть має таке ж значення, як і військова операція зараз”.