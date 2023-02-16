Про це повідомляє Bloomberg.

Напередодні повномасштабного вторгнення кібернапади росіян почастішали, тому компанія використала 2022 рік як базовий. Одними із головних цілей були Міноборони України спільно з Національним агентством з питань державної служби.

Сполучені Штати Америки разом з Великою Британією звинувачували Росію в кібератаках на супутникову мережу. Це призвело до відключення зв’язку в деяких частинах України до початку вторгнення.

За даними звіту Google, російські хакери атакували і країни-члени НАТО, зокрема Польщу, Німеччину та країни Балтії. У компанії прогнозують, що у 2023 році хакери посилять напади не лише на Україну, а й на партнерів НАТО.

Водночас атаки на кіберінфраструктуру України здійснює не лише Росія. У Google заявили про зміщення уваги на українські урядові організації.