Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише з початку 2023 року російські війська випустили по Харкову 40 ракет.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Він нагадав, що низка областей та люди на цих територіях щоденно потерпають від ворожих обстрілів ракетами, безпілотниками, артилерією тощо. Зокрема, йшлося про Херсонщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Чернігівщину, Сумщину, Донеччину, Луганщину, а також Харківщину.

За словами Зеленського, лише з початку 2023 року ворог вже випустив по Харкову 40 ракет. Називаючи Росію “країною-злом”, президент наголосив, що вона прагне спалити, знищити українські міста і села. Це він назвав “автопортретом” РФ.

“Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор!”, — сказав Зеленський.