Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
Він нагадав, що низка областей та люди на цих територіях щоденно потерпають від ворожих обстрілів ракетами, безпілотниками, артилерією тощо. Зокрема, йшлося про Херсонщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Чернігівщину, Сумщину, Донеччину, Луганщину, а також Харківщину.
За словами Зеленського, лише з початку 2023 року ворог вже випустив по Харкову 40 ракет. Називаючи Росію “країною-злом”, президент наголосив, що вона прагне спалити, знищити українські міста і села. Це він назвав “автопортретом” РФ.
“Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор!”, — сказав Зеленський.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії під час 15 масованих атак російські війська випустили по Україні 821 крилату і балістичну ракети.
- 9 березня внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинуло троє людей. Водночас ще двоє постраждали.
- Сьогодні російські окупаційні війська укотре завдали ударів по місту Херсон. Як наслідок — загинуло троє мирних мешканців.