За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 21 серпня унаслідок російських дій загинули двох мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо встановити.

“За кожен злочин буде кара!”, – пообіцяв очільник Донецької ОВА.

Також о 4 ранку на Донеччині росіяни знищили одну зі шкіл – Костянтинівську школу №17. Будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.









Протягом 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини // 5 фото

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, зокрема — 263 школи.

Також сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк. Обійшлося без жертв, проте деякі будинки зазнали пошкоджень.