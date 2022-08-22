Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За 21 серпня унаслідок російських дій загинули двох мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо встановити.
“За кожен злочин буде кара!”, – пообіцяв очільник Донецької ОВА.
Також о 4 ранку на Донеччині росіяни знищили одну зі шкіл – Костянтинівську школу №17. Будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.
Протягом 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини // 5 фото
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, зокрема — 263 школи.
Також сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк. Обійшлося без жертв, проте деякі будинки зазнали пошкоджень.
- Розпочалася сто вісімдесята доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню. Противник зазнає значних втрат і при тому має гострий дефіцит навченого та вмотивованого персоналу.
- У тимчасово окупованому Криму пляжники сфотографували системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією та оприлюднили світлини у соцмережах.
- Імпульс російських військ від територіальних здобутків навколо Бахмута та Авдіївки наприкінці липня, ймовірно, вичерпався, і російські атаки на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації, хоча дуже невеликі російські просування, ймовірно, триватимуть.