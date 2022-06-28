За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, протягом понеділка, 27 червня, прикордонні райони області були понад 40 разів обстріляні з території РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у Faebook.

Як повідомив Живицький, окупанти почали обстрілювати Сумську область після 16 години.

Спершу під артилерійськими обстрілами росіян опинилась Краснопільська громада – понад 40 приходів.

Унаслідок обстрілу поранено одну людину.

Після 22:00 окупанти знову відкрили вогонь по Сумській області. Під обстрілами опинились мешканці Білопільської громади.

Також Живицький повідомив, що 27 червня за допомогою авіації вдалось евакуювати людину, яка отримала поранення у неділю, 26 червня.