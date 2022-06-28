Про це він написав на своїй сторінці у Faebook.
Як повідомив Живицький, окупанти почали обстрілювати Сумську область після 16 години.
Спершу під артилерійськими обстрілами росіян опинилась Краснопільська громада – понад 40 приходів.
Унаслідок обстрілу поранено одну людину.
Після 22:00 окупанти знову відкрили вогонь по Сумській області. Під обстрілами опинились мешканці Білопільської громади.
Також Живицький повідомив, що 27 червня за допомогою авіації вдалось евакуювати людину, яка отримала поранення у неділю, 26 червня.
- Нагадаємо, 27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу з РСЗВ “Ураган“. Повідомляється про щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених.
- Також 27 червня увечері ворог завдав ударів по Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. Повідомляється про 19 постраждалих, з них 4 дитини.
- Окрім цього, у ніч на 27 червня окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вісім осіб, серед них дитина.
- Відомо, що 27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.