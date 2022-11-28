Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Звільнений з російської окупації, Херсон все ще потерпає від росіян. Щодня місто зазнає бомбардувань російською артилерією. Лише протягом 24 листопада унаслідок російських обстрілів загинуло 10 осіб.
Протягом минуло доби, 27 листопада, в цьому районі було зареєстровано 54 обстріли зі сторони окупантів.
У британській розвідці констатують, що місто вразливе, оскільки воно все ще залишається в зоні дії більшості російських артилерійських систем. Росіяни ведуть вогонь зі східного берега Дніпра, з тилу нещодавно зміцнених оборонних рубежів.
Велика частина шкоди, ймовірно, була завдана Херсону через використання Росією реактивних систем залпового вогню, найбільше – системами БМ-21 “Град”.
- Російські оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.
- Російські окупанти завдали удару лініях електропередач, які живлять Херсон. Енергетикам вдалося полагодити їх за близько пів години.
- На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці зафіксували 578 російських воєнних злочинів.