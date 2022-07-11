Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Попри використання окупантами авіації, вони не здатні просуватися далі – росіяни стоять і активно втрачають свої склади з боєприпасами. Це безпрецендентний рівень втрат російської армії.
“Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині”, – наголосив Сергій Гайдай. Проте, у росіян є все і в достатній кількості.
Очільник Луганської ОВА наголосив, що наші військові завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і “вмирають від природних причин”. Зокрема, ЗС РФ уже декілька разів бігли з Білогорівки та не знали що робити під Золотарівкою.
“В бій вже кинуті завзяті “ждуни” із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль”, – додав Гайдай.
За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. У своїх спробах прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов’янськ, ворог застосовує авіацію, ствольну та реактивну артилерію. Також росіяни намагаються просуватися зі сторони Попасної. Проте, уже понад тиждень усі ці спроби є марними.
Окупанти гинуть щодня зокрема унаслідок чергових знищень складів із боєприпасами. Також у них порушені постачання боєкомплектів на позиції. Однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато.
Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині – Гайдай // 5 фото
- Розпочалася сто тридцять восьма доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує свої спроби захопити схід України. Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась.
- Україна накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю, щоб повернути свою південну територію від РФ. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні території, які є життєво важливими для економіки країни.
- Основна мета Росії зараз: оточити українські сили на сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області, територію, на яку претендують ставленики Росії на Донбасі.
- Російська Федерація продовжує систематичні обстріли мирного Харкова та області. Протягом минулої доби унаслідок діяльності агресора відбулася низка пожеж. Також ворог влучив у багатоповерхівку, під завалами була людина.