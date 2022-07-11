Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Попри використання окупантами авіації, вони не здатні просуватися далі – росіяни стоять і активно втрачають свої склади з боєприпасами. Це безпрецендентний рівень втрат російської армії.

“Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині”, – наголосив Сергій Гайдай. Проте, у росіян є все і в достатній кількості. 

Очільник Луганської ОВА наголосив, що наші військові завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і “вмирають від природних причин”. Зокрема, ЗС РФ уже декілька разів бігли з Білогорівки та не знали що робити під Золотарівкою. 

В бій вже кинуті завзяті “ждуни” із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль”, – додав Гайдай. 

За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. У своїх спробах прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов’янськ, ворог застосовує авіацію, ствольну та реактивну артилерію. Також росіяни намагаються просуватися зі сторони Попасної. Проте, уже понад тиждень усі ці спроби є марними. 

Окупанти гинуть щодня зокрема унаслідок чергових знищень складів із боєприпасами. Також у них порушені постачання боєкомплектів на позиції. Однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато.

  • Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині – Гайдай

    Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) | Telegram

  • Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині – Гайдай

    Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) | Telegram

  • Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині – Гайдай

    Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) | Telegram

  • Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині – Гайдай

    Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) | Telegram

  • Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині – Гайдай

    Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) | Telegram

Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині – Гайдай // 5 фото