Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині – Гайдай

Очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що РФ зараз зазнає втрат історичного масштабу: протягом останніх десятиліть ще ніде російських окупантів не нищили так, як на Луганщині.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Попри використання окупантами авіації, вони не здатні просуватися далі – росіяни стоять і активно втрачають свої склади з боєприпасами. Це безпрецендентний рівень втрат російської армії.

“Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині”, – наголосив Сергій Гайдай. Проте, у росіян є все і в достатній кількості.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що наші військові завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і “вмирають від природних причин”. Зокрема, ЗС РФ уже декілька разів бігли з Білогорівки та не знали що робити під Золотарівкою.

“В бій вже кинуті завзяті “ждуни” із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль”, – додав Гайдай.

За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. У своїх спробах прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов’янськ, ворог застосовує авіацію, ствольну та реактивну артилерію. Також росіяни намагаються просуватися зі сторони Попасної. Проте, уже понад тиждень усі ці спроби є марними.

Окупанти гинуть щодня зокрема унаслідок чергових знищень складів із боєприпасами. Також у них порушені постачання боєкомплектів на позиції. Однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато.