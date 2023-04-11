У березні Національне інформаційне бюро (НІБ) прийняло понад 20 тисяч звернень про зникнення людей, потрапляння в полон, депортацію і примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, оператори цілодобової “гарячої лінії” НІБ 1648 прийняли більш як 12 тисяч дзвінків.

Крім того, майже 800 звернень надійшли через онлайн форму на сайті бюро, близько 5 тисяч звернень – через чатботи у Телеграмі і Вайбері, понад три тисячі звернень – на електронну пошту [email protected]

Зазначимо, що цього тижня понад 30 дітей возз’єдналися зі своїми родинами в Україні після тривалої операції з повернення їх з Росії, куди вони були вивезені з окупованих територій.

За оцінками України, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії з моменту повномаштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Українська влада наголошує: скоєне агресором є незаконною депортацією, а, отже – воєнним злочином.

Москва, яка контролює частину сходу та півдня України, заперечує факт викрадення дітей і заявляє, що їх вивезли задля власної безпеки.

Додамо, що 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.