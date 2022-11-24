Про це інформує Forbes.
Ця сума – $82 млрд – включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій, але не враховує стабільних видатків на оборону чи втрати, пов’язані з погіршенням економічного стану.
У 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд – отже, РФ на війну вже витратила чверть минулорічних доходів.
Зараз війна коштує Росії щонайменше $10 млрд на місяць.
300 000 нових мобілізованих обійдуться бюджету РФ в додаткові $1,8 млрд на місяць, окрім цього необхідно збільшити витрати на забезпечення і амуніцію.
Також в останні два місяці різко збільшилася кількість втрат серед військових РФ – за останній місяць війни сума компенсацій родинам загиблих перевищила $3,5 млрд.
Тільки на забезпечення артилерії росіяни витратили понад $5,5 млрд. А зараз, окрім російських боєприпасів, Росія активно обговорює закупівлі з інших країн.
Також РФ витрачає “кругленькі” суми на ракетні удари. Середня вартість однієї російської ракети складає $3 млн. З початку повномасштабної війни ворог випустив по Україні понад 4000 ракет.
Загальні втрати російської авіації в грошовому еквіваленті складають $8 млрд. Загалом вся втрачена техніка за девʼять місяців війни коштувала Росії $20,8 млрд.
Загальна вартість військових трофеїв – російського ленд-лізу – становить майже $2 млрд, без урахування легкого озброєння і боєприпасів.
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