Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.
Зазначається, що у Білопільській громаді військові РФ били по території громади з мінометів, гранатометів та артилерії. Водночас у Шалигинській громаді росіяни здійснили артобстріл з САУ та мінометів.
У Есманській громаді зафіксовано 2 “прильоти” з міномета: “На щастя, без наслідків”, — йдеться в повідомленні.
Загалом на території Сумщина протягом дня було 36 влучань. За повідомленнями військових, наразі оперативні обставини на прикордонні контрольовані. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Крім того, підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.
- У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни облаштували катівню для жителів з проукраїнською позицією.
- У Північноатлантичному Альянсі вважають, що російське військо щодня втрачає до 1 500 бійців на війні в Україні – вбитими та пораненими.