Станом на вечір 17 березня російські військові здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської та Білопільської громад Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

Зазначається, що у Білопільській громаді військові РФ били по території громади з мінометів, гранатометів та артилерії. Водночас у Шалигинській громаді росіяни здійснили артобстріл з САУ та мінометів.

У Есманській громаді зафіксовано 2 “прильоти” з міномета: “На щастя, без наслідків”, — йдеться в повідомленні.

Загалом на території Сумщина протягом дня було 36 влучань. За повідомленнями військових, наразі оперативні обставини на прикордонні контрольовані. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Крім того, підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.