Протягом доби, 17 листопада, на фронті відбулось 53 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 листопада.