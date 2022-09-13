Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Російські армійці продовжують обстріли позицій українських військових вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
Противник продовжує завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури. Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. В межах командно-штабного навчання на полігоні “Брестський” збройні сили республіки Білорусь відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника, з подальшим його витісненням за межі країни.
На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру України із танків, мінометів та артилерії, а саме:
- на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області;
- на Харківському напрямку – Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ;
- на Краматорському напрямку – Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне;
- на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка;
- на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;
- на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка;
- на Запорізькому напрямку – Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Малі Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Гуляйпільське, Залізничне, Темирівка та Новопіль.
На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Крім того, ворог посилено вів повітряну розвідку БпЛА, здійснивши близько 70 вильотів.
Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.
Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника.
Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Також, підтверджено знищення 11 вересня поточного року складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон.
“Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу “чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова” у грудні цього року. Також, дострокові випуски відбудуться в інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації”, – розповіли у Генштабі.
- В Україні триває 202-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 53 тисячі російських окупантів.
- Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.
- Станом на початок 202-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.