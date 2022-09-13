Триває двісті друга доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій українських військ на окремих напрямках. Натомість Сили оборони України успішно відбили атаки ворогів в районах дев’яти населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російські армійці продовжують обстріли позицій українських військових вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури. Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. В межах командно-штабного навчання на полігоні “Брестський” збройні сили республіки Білорусь відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника, з подальшим його витісненням за межі країни.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру України із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області;

напрямку – в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області; на Харківському напрямку – Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ;

напрямку – Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне;

напрямку – Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне; на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка;

напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

напрямку – Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка;

напрямку – Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка; на Запорізькому напрямку – Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Малі Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Гуляйпільське, Залізничне, Темирівка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Крім того, ворог посилено вів повітряну розвідку БпЛА, здійснивши близько 70 вильотів.

Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Також, підтверджено знищення 11 вересня поточного року складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон.