Триває двісті шістдесят п’ята доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли, а саме:

на Сіверськом у напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;

у напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове; на Куп’янськом у та Лиманськом у напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;

у та у напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк; на Авдіївськом у напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;

у напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське; на Новопавлівськом у та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;

у та напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки; на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.

Внаслідок вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто. А у місті Кадіївка, що на Луганщині, окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення.

В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих “силових структур” пропонують уникнути “мобілізації” за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів.

Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників – поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

В Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.