Протягом доби понад 2,5 млн людей підтримали флешмоб #UkrainianWave – Кулеба

У День Соборності України Міністерство закордонних справ України запустили онлайн-акцію #UkrainianWave. Її підтримали протягом доби понад 2,5 млн осіб в усьому світі та десятки іноземних урядовців.

Про це повідомляє очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Україну підтримали прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, державний секретар США Ентоні Блінкен, глави МЗС Канади Мелані Жолі, Великої Британії Ліз Трасс, Латвії Едгарс Рінкевичс, Північної Македонії Буяр Османі, Австралії Меріс Пейн, Чехії Ян Ліпавський, міністерства закордонних справ та урядовці з усього світу. Також – мільйони користувачів соцмереж, які підтримують Україну в її опорі проти агресії Російської Федерації.

“Ми зробили це, щоб продовжити справу понад 400 тис. українців, які 32 роки тому, прагнучи Незалежності, обʼєднались у “живий ланцюг” від Києва до Львова. Це назвали Українською Хвилею”, – написав Кулеба.

Очільник МЗС назвав це черговим свідченням того, що Україна не віч-на-віч з агресором. Україна, на переконання Кулеби, має безпрецедентний рівень міжнародної підтримки. І підкреслив, що такі слова підтримки дуже важливі для України.