Протягом доби поліціянти задокументували 26 ударів з боку російських військових по території Луганській області та 15 — Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Telegram.

Унаслідок обстрілів у Луганській області є поранені місцеві мешканці. Також пошкоджено 39 об’єктів.

У Сєвєродонецьку – 4 багатоквартирні будинки, будівлі заводу, автомобіль, у Лисичанську – 3 приватні будинки, будівлі заводу та автомобіль. 6 приватних будинків та будівля навчального закладу пошкоджені в Гірському. У Врубівці пошкоджено 6, у Новоіванівці 5, у Малоіванівці 3 та в Миколаївці 2 приватні будинки.

Також поліціянти зареєстрували один факт викрадення транспортних засобів та 8 фактів мародерства.

За інформацією слідчих, росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, вбили мирних жителів. Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів. Зокрема, житлові будинки, дитячий садок, кафе, господарські споруди, адмінбудівля.

Також війська РФ атакували Авдіївку, Слов’янськ, Неліпівку, Ярову, Очеретине, Райгородок, Семенівку, Кам’янку, Ласточкине та Романівку. Ворог обстріляв Донеччину з авіації, реактивних систем залпового вогню “Буратіно”, артилерії, танків, стрілецької зброї.