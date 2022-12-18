Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Росіяни знову обстріляли область, зокрема Нікопольську громаду за ніч обстріляли п’ять разів з важкої артилерії. Поцілили по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.
У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Після наданої медиками допомоги він лишився лікуватися удома.
У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.
Протягом доби росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини – зруйновані декілька будинків // 4 фото
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені, а в решті районів протягом ночі було кілька тривог, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.
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