У ніч з 17 по 18 грудня росіяни знову обстрілювали Дніпропетровську область. Унаслідок цього постраждала одна людина та кілька будівель були пошкоджені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни знову обстріляли область, зокрема Нікопольську громаду за ніч обстріляли п’ять разів з важкої артилерії. Поцілили по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Після наданої медиками допомоги він лишився лікуватися удома.

У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.







Протягом доби росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини – зруйновані декілька будинків // 4 фото

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені, а в решті районів протягом ночі було кілька тривог, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.