Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни знову обстріляли область, зокрема Нікопольську громаду за ніч обстріляли п’ять разів з важкої артилерії. Поцілили по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Після наданої медиками допомоги він лишився лікуватися удома.

У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.

  • Протягом доби росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини – зруйновані декілька будинків

    Джерело: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) | Telegram

  • Протягом доби росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини – зруйновані декілька будинків

  • Протягом доби росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини – зруйновані декілька будинків

  • Протягом доби росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини – зруйновані декілька будинків

Протягом доби росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини – зруйновані декілька будинків // 4 фото

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені, а в решті районів протягом ночі було кілька тривог, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно. 