Протягом минулої доби, 2 вересня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє мирних жителів. Ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними у п’ятницю, 2 вересня, внаслідок обстрілів росіян загинуло троє жителів Донецької області.

Мовиться про одного мешканця Зайцевого, одного мешканця Вугледару та одного мешканця Богоявленки.

Ще троє мирних мешканців Донеччини отримали поранення.

Загалом же від початку повномасштабного російського вторгнення в Донецькій області загинуло 793 особи, ще 2011 були поранені.

Кириленко наголосив, що ці дані – без врахування жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.