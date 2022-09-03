Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними у п’ятницю, 2 вересня, внаслідок обстрілів росіян загинуло троє жителів Донецької області.
Мовиться про одного мешканця Зайцевого, одного мешканця Вугледару та одного мешканця Богоявленки.
Ще троє мирних мешканців Донеччини отримали поранення.
Загалом же від початку повномасштабного російського вторгнення в Донецькій області загинуло 793 особи, ще 2011 були поранені.
Кириленко наголосив, що ці дані – без врахування жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.
- Російські армійці продовжують щоденно обстрілювати Донецьку область та вбивати мирних мешканців. Протягом минулої доби, 1 вересня, жертвами росіян стали 4 мирних мешканців Донеччини.